Мэр канадской столицы признался в гомосексуальности через городскую газету

Мэр Оттавы Джим Уотсон признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, написав об этом в издании Ottawa Citizen.

«Я — гей. Ну вот, я сказал это или, скорее, написал это. Чтобы озвучить эти два слова, мне потребовалось почти 40 лет, но, как говорят, лучше поздно, чем никогда», — написал Уотсон.

Он добавил, что молчать об этом долгие годы было «большой ошибкой», сообщает Lenta.ru.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал признание Уотсона и поблагодарил его за то, что он поделился своей историей.

В Канаде однополые браки являются законными с момента принятия 20 июля 2005 года закона о гражданском браке. Согласно докладу (июль 2010 года) центра социологических исследований Angus Reid, 61 процент канадцев поддерживают законный статус однополых браков, этот показатель выше, чем в США и в Великобритании.