Мэр назвал голосование за поправки боем с «деструктивными силами»

Глава Читы Евгений Ярилов поздравил депутатов гордумы с победой на голосованиях по поправкам к Конституции, сообщает « Чита.Ру ».

Голосование по поправкам к Конституции РФ в Барнауле.

На заседании гордумы Ярилов подчеркнул, что неизвестным силам вновь не удалось поработить российскую землю.

«Наша страна успешно выдержала очередной бой с деструктивными силами, которые, как это стало понятно даже самым стойким скептикам, отнюдь не желали счастья и процветания нашей родине», — сказал Ярилов.

По его словам, народ России в очередной раз продемонстрировал свою мудрость, не поддавшись «на пропаганду множества фейков, целью которой был срыв всенародного голосования».

Ярилов также похвалил депутатов за единодушие в вопросе голосования.

Ранее стало известно, что власти регионов Сибири позволили «конструктивным силам» заработать на поправках более 600 млн рублей.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам.