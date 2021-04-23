Мэр Новокузнецка в прямом эфире пригрозил уволить главу поселка, которого «уволил два года назад»

Кузнецов еженедельно приходит в гости на утренний эфир передачи «Утро с мэром», на которой разбирают проблемы города и отвечают на вопросы жителей.

В ходе прямого эфира мэр пригрозил Щекину увольнением. Причиной стало видео — на кадрах показали незаконную приемку металлолома в поселке.

«Кузнецов прямо во время эфира предложил главе Абагура позвонить ему. При этом пригрозил, что если он не смотрит программу и не собирается звонить, то в ближайшее время будет уволен», — отмечает издание.

Вскоре Щекин позвонил и заявил, что уже предпринимает все необходимые меры — к примеру, сразу же сообщил в полицию.

Глава поселка подчеркнул, что «теперь все зависит от работы правоохранителей». Кузнецов потребовал, чтобы тот оперативно доложил об итогах.



Примечательно, что это не первая попытка убрать Щекина. В 2019 году Кузнецов уволил его в прямом эфире — отдал вполне конкретное распоряжение.

На передаче обсуждали жизнь в поселке. Местная жительница позвонила мэру и обозначила несколько проблем: «Нигде не чищено — одна галимая каша, нет остановочных павильонов, наш поселок заброшенный, воду невозможно пить».

После этого Кузнецов связался с главой Центрального района города, на территории которого расположен поселок, и поставил задачу устранить Щекина.

«Главу Абагура увольняй прям сейчас же. Прям сейчас же его увольняй. Все! Мне такой глава не нужен. Этого увольняй бездельника!» — отдал Кузнецов распоряжение «под карандаш».

Прошло два года, глава поселка по-прежнему на своей должности. По мнению некоторых жителей Новокузнецка, мэр испытывает личную неприязнь к Щекину, но что-то начинает идти не по плану при попытке его уволить.

Кстати, Кузнецов — это тот самый мэр, получивший широкую в стране известность, когда плюнул на пол, отвечая на вопросы горожан в эфире передачи «Утро с мэром».