Мэр Новосибирска по личным мотивам запретил раскрашивать станцию метро в оранжевый цвет

Глава Новосибирска Анатолий Локоть не согласился с предложением раскрасить новую станцию метро «Спортивная» в оранжевый цвет, сообщает Om1.ru .

Станция «Спортивная» готова уже на 80%, поэтому пришло время для принятия решения по ее внешнему виду.

Накануне презентовали проект оформления фасада и вестибюля — главными цветами выбрали серый и оранжевый, однако Локоть не оценил такое решение.

«Я вообще к оранжевому цвету не очень отношусь и не очень понимаю, почему оранжевая расцветка», — объяснил глава Новосибирска.

Локоть считает, что станция визуально должна совпадать со строящимся ледовым дворцом спорта (ЛДС) — серебристые и белые цвета.

Новосибирцы не согласились с мнением мэра и на сайте Change.org опубликовали петицию с призывом сохранить дизайнерский план оформления.

«Мэр строит станцию не для себя лично, она строится для жителей города. Только жителям решать, как будет выглядеть новая станция у знакового спортивного объекта. Бизнес-сообщество и жители поддерживают архитекторов и первоначальный план», — говорится в тексте петиции.

Архитектор Ольга Бакарева объяснила, почему выбрали именно оранжевый цвет: «У нас все в городе серое, почему бы не внести какие-то яркие акценты».

Ранее глава Новосибирска отчитал депутата, рискнувшего сделать ему выговор за качество дорог.