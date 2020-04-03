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Жизнь

Мэр Новосибирска рассказал, как вычислить мошенника, наживающегося на коронавирусе

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, как спастись от аферистов, которые решили использовать ситуацию с распространением коронавируса, сообщает Om1.ru.

Коронавирус. Врач.
Коронавирус. Врач.
СС0

Напомним, в Сибири участились случаи мошенничества, когда неизвестные за большие деньги предлагают защитить жителей от заражения.

В соцсетях появляются фотографии объявлений, которые расклеивают у входа в подъезд или на столбах и заборах.

Сибирякам предлагают, к примеру, почистить квартиру или проверить на «специальном устройстве», на каком расстоянии от человека расположен коронавирус.

«Никакие службы подобные услуги не предоставляют. Если кто-то вдруг проявляет инициативу и предлагает такие услуги, внимательно посмотрите, а не мошенники ли это», — пояснил Локоть на «Часе прессы» 2 апреля.

Он напомнил, что в обществе, к сожалению, еще встречаются нечистые на руку люди. В таких случаях он посоветовал проверять информацию и звонить в соответстующие службы.

Ранее глава Кузбасса Сергей Цивилев рассказал, что неизвестные звонят людям и предлагают лекарство от коронавируса, а также пройти быстрый тест на выявление болезни.

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