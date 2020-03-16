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Жизнь

В Сибири появились мошенники, предлагающие лекарство от коронавируса

В Кузбассе появились мошенники, которые пытаются заработать на сложившейся ситуации с коронавирусом, написал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на своей странице во «ВКонтакте».

Лекарства, таблетки.
Лекарства, таблетки.
CC0

Глава региона рассказал, что неизвестные звонят людям и предлагают лекарство от коронавируса, а также пройти быстрый тест на выявление болезни.

«Будьте внимательны и не доверяйте мошенникам. Уделите внимание своим бабушкам и дедушкам. Многие злоумышленники стараются обмануть именно людей старшего поколения. К сожалению, именно они наиболее уязвимы, как для преступников, так и для нового вируса», — обратился Цивилев к жителям.

Также он попросил передать бабушкам и дедушкам рекомендации по профилактике: реже посещать общественные места, реже пользоваться общественным транспортом, сократить посещение магазинов и торговых центров, МФЦ и банков.

Цивилев также рекомендовал пользоваться влажными салфетками для дезинфекции: протирать ими сумки, телефоны, книги и другие предметы, которые побывали в общественных местах и в транспорте.

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