Мэр Новосибирска заявил, что не знает Артемия Лебедева, который оскорбил сибирскую столицу

Градоначальник заявил, что не знает, кто это такой и реагировать его мнение не считает нужным.
«Очень много частных мнений, если откликаться на все, то на это уйдет слишком много времени. Я занимаюсь профессионально своей работой, наша задача — выполнить все программы, которые намечены на это лето. Мы это сделаем. Кто-то говорит, а кто-то делает», цитирует мэра nsk.bfm.ru.
Кстати, после слов о Новосибирске Лебедеву позвонил один из жителей города, который представился представителем «краповых беретов», а после начал угрожать дизайнеру расправой, писал «АиФ-Новосибирск».
«Запись разговора ушла в соответствующие органы. Не позволю себе оставить подобное сообщение безнаказанным. Если мне придётся умереть за то, что я назвал Новосибирск негородом, то мне не будет жалко», — прокомментировал дизайнер.
Что произошло
Артемий Лебедев нелестно отозвался о Новосибирске во время своего YouTube стрима:
«Конечно, Красноярск. Новосибирск — это какая-то жопа. Это не город, а недоразумение. Сейчас заплакали новосибирцы и ликуют красноярцы. Красноярск *** (лучше. — Прим. ред.), чем Новосибирск, потому что там *** (прекрасные. — Прим. ред.) рестораны. Такое чувство, что в Новосибирске живут временно, чтобы заработать денег и *** (уехать. — Прим. ред.). Такое у них отношение к своему городу. Вместо того чтобы взять и сделать уютное место, куда хотелось просто прилетать ради города, там есть только центр „Вектор“, где можно изучать вирусы. Наука там на высоте»