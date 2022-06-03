3 июня
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Жизнь

Мэр Новосибирска заявил, что не знает Артемия Лебедева, который оскорбил сибирскую столицу

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал жесткие высказывания дизайнера и блогера Артемия Лебедева о городе.

Анатолий Локоть.
Анатолий Локоть.
www.kprfnsk.ru

Градоначальник заявил, что не знает, кто это такой и реагировать его мнение не считает нужным.

«Очень много частных мнений, если откликаться на все, то на это уйдет слишком много времени. Я занимаюсь профессионально своей работой, наша задача — выполнить все программы, которые намечены на это лето. Мы это сделаем. Кто-то говорит, а кто-то делает», цитирует мэра nsk.bfm.ru.

Кстати, после слов о Новосибирске Лебедеву позвонил один из жителей города, который представился представителем «краповых беретов», а после начал угрожать дизайнеру расправой, писал «АиФ-Новосибирск».

«Запись разговора ушла в соответствующие органы. Не позволю себе оставить подобное сообщение безнаказанным. Если мне придётся умереть за то, что я назвал Новосибирск негородом, то мне не будет жалко», — прокомментировал дизайнер.

Артемий Лебедев.
Артемий Лебедев.
youtube.com

Что произошло

Артемий Лебедев нелестно отозвался о Новосибирске во время своего YouTube стрима:

«Конечно, Красноярск. Новосибирск — это какая-то жопа. Это не город, а недоразумение. Сейчас заплакали новосибирцы и ликуют красноярцы. Красноярск *** (лучше. — Прим. ред.), чем Новосибирск, потому что там *** (прекрасные. — Прим. ред.) рестораны. Такое чувство, что в Новосибирске живут временно, чтобы заработать денег и *** (уехать. — Прим. ред.). Такое у них отношение к своему городу. Вместо того чтобы взять и сделать уютное место, куда хотелось просто прилетать ради города, там есть только центр „Вектор“, где можно изучать вирусы. Наука там на высоте»

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