Мэр Новосибирска заявил, что не знает Артемия Лебедева, который оскорбил сибирскую столицу

Градоначальник заявил, что не знает, кто это такой и реагировать его мнение не считает нужным.

«Очень много частных мнений, если откликаться на все, то на это уйдет слишком много времени. Я занимаюсь профессионально своей работой, наша задача — выполнить все программы, которые намечены на это лето. Мы это сделаем. Кто-то говорит, а кто-то делает», цитирует мэра nsk.bfm.ru.

Кстати, после слов о Новосибирске Лебедеву позвонил один из жителей города, который представился представителем «краповых беретов», а после начал угрожать дизайнеру расправой, писал «АиФ-Новосибирск».

«Запись разговора ушла в соответствующие органы. Не позволю себе оставить подобное сообщение безнаказанным. Если мне придётся умереть за то, что я назвал Новосибирск негородом, то мне не будет жалко», — прокомментировал дизайнер.

Артемий Лебедев. youtube.com

Что произошло

Артемий Лебедев нелестно отозвался о Новосибирске во время своего YouTube стрима: