Один из зрителей спросил его, какой город реально столица Сибири — Красноярск или Новосибирск.

Лебедев, как обычно, не стал стесняться в выражениях.

«Конечно, Красноярск. Новосибирск — это какая-то жопа. Это не город, а недоразумение. Сейчас заплакали новосибирцы и ликуют красноярцы. Красноярск *** (лучше. — Прим. ред.), чем Новосибирск, потому что там *** (прекрасные. — Прим. ред.) рестораны. Такое чувство, что в Новосибирске живут временно, чтобы заработать денег и *** (уехать. — Прим. ред.). Такое у них отношение к своему городу. Вместо того чтобы взять и сделать уютное место, куда хотелось просто прилетать ради города, там есть только центр „Вектор“, где можно изучать вирусы. Наука там на высоте», — цитирует блогера издание.