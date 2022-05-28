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Жизнь

«Новосибирск — это какая-то жопа»: Артемий Лебедев жестко прошелся по сибирской столице

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев нелестно отозвался о Новосибирске во время своего YouTube стрима, пишет НГС.

Артемий Лебедев.
Артемий Лебедев.
youtube.com

Один из зрителей спросил его, какой город реально столица Сибири — Красноярск или Новосибирск.

Лебедев, как обычно, не стал стесняться в выражениях.

«Конечно, Красноярск. Новосибирск — это какая-то жопа. Это не город, а недоразумение. Сейчас заплакали новосибирцы и ликуют красноярцы. Красноярск *** (лучше. — Прим. ред.), чем Новосибирск, потому что там *** (прекрасные. — Прим. ред.) рестораны. Такое чувство, что в Новосибирске живут временно, чтобы заработать денег и *** (уехать. — Прим. ред.). Такое у них отношение к своему городу. Вместо того чтобы взять и сделать уютное место, куда хотелось просто прилетать ради города, там есть только центр „Вектор“, где можно изучать вирусы. Наука там на высоте», — цитирует блогера издание.

А ранее советник красноярского губернатора Александра Усса Андрей Агафонов назвал жителей края «плаксивым сбродом» и «кучей дерьма».

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