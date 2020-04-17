Мэр переоценил свое влияние в городе и его обматерили во время рейда по самоизоляции

Во время рейда Кузнецов в сопровождении прессы отправился в городской парк имени Гагарина, где его поджидал мужчина на спортивной площадке.

«Почему я должен уйти, потому что вы сказали? Мне зачем это надо? Я хожу занимаюсь, зачем мне слушать ваши бредни? Прибежали, снимаете еще», — обругал спортсмен мэра.

Кузнецов попытался повлиять на гражданина, но у того не заканчивались контраргументы.

«Да я через час сюда вернусь. Для кого эта клоунада? Это клоунада полная… это все люди нормальные так думают, что это клоунада. Это только вот вы и телевизионщики думают, что это не так», — продолжил мужчина загонять мэра в угол.