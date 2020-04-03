Мэр рассказал, как схлопнется малый бизнес и власти «получат взрыв»

Мэр Ангарска Сергей Петров заявил, что в России сегодня нет никаких мер поддержки предпринимательства, пишет « Тайга.инфо ».

На совещании под руководством врио главы Иркутской области Игоря Кобзева обсуждали вопрос сохранения расширенного перечня работающих торговых точек или его сокращение до федерального списка.

Петров заявил, что категорически против уменьшения, поскольку это убьет малый бизнес — из-за этого может «произойти взрыв».

«Никаких мер поддержки предпринимательства на сегодня нет! Не существует! Пять минут назад позвонили в банки, у них даже механизмов нет. У нас 100 тысяч будет завтра на безработицу. Никакой поддержи им оказано не будет. Мы их прихлопнем. Или вводите карантин и господдержку для предпринимателей, или просто все схлопнется», — эмоционально выступил Петров.

По его словам, нынешними действиями не получится улучшить обстановку, скорее — наоборот. Поэтому он против закрытия магазинов по списку, предоставленному из Москвы.

Он подчеркнул, что нельзя всей России «давать одну таблетку», а вопросы каждого региона необходимо решать индивидуально — использовать выверенный областной список.

Ранее алтайский бизнес прокомментировал «президентский карантин»: как воспринимают введение нерабочих дней и на что рассчитывают.