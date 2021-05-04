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Жизнь

Мэр российского города выгнала чиновников на улицы махать метлами

Мэр Челябинска Наталья Котова заставила работников городской администрации и администраций семи районов выйти на субботники.

Метла, дворник.
Метла, дворник.
CC0

Прибирать город они будут по полдня с 4 по 7 мая, пишет ura.ru.

«Мэру не понравилось, как выглядит Челябинск после трех выходных дней. Полдня все сотрудники управлений городской и районных администраций будут работать в кабинетах, полдня — на улице. График был объявлен с 4 по 7 мая», — заявили в пресс-службе мэрии.

Такое решение Котова приняла после объезда города.

Ранее чиновники Челябинска принимали участие в субботниках в апреле. Сама Котова вышла на субботник, чтобы прибрать Сад камней возле Областного краеведческого музея.

Ранее жители Барнаула пожаловались в социальных сетях на мусор, который некоторые отдыхающие оставляют после себя у озера Пионерское. А 24 апреля неравнодушные жители Барнаула дружно провели субботник в Индустриальном районе. Они расчистили территорию между фитнес-клубом «Магис Спорт» и торговым центром «Европа», собрав 71 мешок мусора.

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