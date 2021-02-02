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2 февраля
Жизнь

Мэр сибирского городка «уехал в колонию», оставив жителей у разбитого водопровода

В омской области экс-глава Исилькуля Владимир Гилль получил 2 года колонии за злоупотребление полномочиями с ущербом на 25 млн рублей, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Кран. Горячая вода.
Кран. Горячая вода.
СС0

Гилля обвинили в оплате невыполненных работ по муниципальному контракту на сумму 24,7 млн рублей.

«Суд назначил наказание в виде двух лет в исправительной колонии общего режима с лишением на два года права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления», — рассказали в региональной прокуратуре.

Как уточняет омский СК, в 2018 году Гилль заключил с ООО «БлокСтройПроект» муниципальный контракт на реконструкцию сетей водоснабжения — на сумму 31,5 млн рублей.

«В последующем Гилль, достоверно зная о неготовности объекта реконструкции <…> подписал акты о приемке якобы выполненных работ и другие документы, на основании которых исполнителю контракта были перечислены бюджетные денежные средства, хотя фактически работы в полном объеме не были выполнены», — рассказали в ведомстве.

Строительство водопровода в Сибирячихе.
Строительство водопровода в Сибирячихе.
sgd22.ru

Суммарная стоимость оплаченных и невыполненных работ составила 24,7 млн рублей. Гилль вину не признал, на его имущество наложили арест на сумму около 16 млн рублей.

«Водопровод сейчас находится в полностью неработоспособном состоянии — не завершили работы ни по прокладке труб, ни по монтажу колодцев», — уточняет агентство.

Изначально Гилля обвинили в «превышении должностных полномочий», однако суд переквалифицировал на «злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий».

Ранее в Новосибирской области экстренно «уволили» депутата, решившего разобраться с тратами бюджета сибирского городка без проведения торгов.

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