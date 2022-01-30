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Жизнь

Мэр заявил в полицию на сибиряка-матерщинника, показавшего на видео елку и горку в Уярском районе

В Красноярском крае глава Уяра Валерий Прищепко обвинил уроженца города в клевете и написал заявление в полицию, сообщает «ТВК Красноярск».

Полиция.
Полиция.
vk.com/mvd22

Как сообщили уроженец Уяра Алексей, он приехал в город к родственникам и в соцсетях негативно отозвался о местных достопримечательностях.

«Мужчина хотел порадовать своего сына и отвел его на городскую елку. Однако, то, что Алексей увидел на площади, вызвало в нем возмущение. Мужчина снял на видео достопримечательности и эмоционально их прокомментировал», — отмечает издание.

Сибиряка возмутила елка, сооруженная на торчащей из-под земли железной трубе. Место, где катаются дети — не специально оборудованная горка, а большая куча снега.

«Приезжаю я в Уяр раз в год-полтора. Но такого испанского стыда я не испытывал. К таким кринжовым картинам я не был готов! Просто дыра! Как вам самим-то живется в этом апогее? Боже, храни меня от более частых визитов в эту дыру! К сожалению, исключить свои визиты совсем не могу», — написал мужчина в соцсетях с использованием обсценной лексики.

Также он призвал местных жителей не молчать о проблемах, а указывать на них властям и требовать у администрации отчеты о проделанной работе.

«Неважно какая вакханалия происходит вокруг, любая критика воспринимается „патриотами“ в штыки. И не потому, что ты хочешь оскорбить кого-то, а потому, что показываешь людям те недостатки и не прекращающийся упадок. Почему определенные массы воспринимают это все в штыки? Да от своего бессилия или из страха потерять оставшееся. Пока вы будете „защищать“ то, что осталось, а не требовать хотя бы минимальное — ситуация так и продолжит ухудшаться. А вы попробуйте запросить не с критикующего „номер телефона, или сделай нам сам, раз не нравится“, а с местной власти хотя бы аудит за проделанную работу. Соберите общественную группу и запросите финансовый отчет о проделанной работе и потраченных средствах на благоустройство вашего, пока что, города», — обратился Алексей к жителям.


После видео и публикаций в соцсети глава города написал заявление в полицию, обвинив Алексея в клевете.

Как уточняет издание со ссылкой на правоохранительные органы, заявление на мужчину от мэра действительно поступало. Прищепко считает, что земляк оклеветал администрацию и необоснованно обвинил в растрате бюджетных средств.

Сибиряк пояснил, что своими постами он не хотел кого-то оскорбить или обвинить — он лишь показывал проблемы города:

«Я знаком с формулировкой „оценочное мнение“ и именно его я в своем посте и высказал. Найти какого-то прямого обвинения кого-либо в моих публикациях и комментариях, как мне видится, невозможно», — подчеркнул мужчина.

Ранее жители Кемерова потребовали продать елку за 18 млн рублей, чтобы сохранить автобусный маршрут.

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