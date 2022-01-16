Сибиряки требуют продать елку за 18 млн рублей, чтобы сохранить автобусный маршрут

В транспортной системе Кемерова грядут серьезные перемены — повышение тарифов, массовая отмена ПАЗиков и не только.

«В соцсетях идет активное обсуждение, но самый сильный всплеск эмоций возник, когда люди узнали об отмене маршрутки № 10т. Горожане начали обращаться к властям с просьбой оставить удобный для них транспорт», — отмечает издание.

Мэр Илья Середюк заявил, что власти анализируют ситуацию. По его словам, сохранение маршрута обойдется бюджету в 20 млн рублей.

Кемеровчане напомнили, где можно найти приличную сумму — они предложили продать новогоднюю елку, которую мэрия купила за 18 млн рублей.

«Елку городскую почти за 20 млн купили — народ не спрашивали: нужда есть в ней или нет. А маршрут — необходимость, народ просит, требует оставить!» — обратились жители к мэру.

Стоит отметить, что после реформы расходы городского бюджета на транспорт возрастут на 500 млн рублей. Возникает вопрос: а нужна ли эта реформа.

Кстати, барнаульскую новогоднюю елку признали одной из самых дорогих в России.