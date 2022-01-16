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Жизнь

Сибиряки требуют продать елку за 18 млн рублей, чтобы сохранить автобусный маршрут

Жители Кемерова предложили продать главную елку региона, чтобы сохранить удобный маршрут, ставший жертвой реформы, сообщает «Сибдепо».

Новогодняя елка в Кемерове.
Новогодняя елка в Кемерове.
sibdepo.ru.

В транспортной системе Кемерова грядут серьезные перемены — повышение тарифов, массовая отмена ПАЗиков и не только.

«В соцсетях идет активное обсуждение, но самый сильный всплеск эмоций возник, когда люди узнали об отмене маршрутки № 10т. Горожане начали обращаться к властям с просьбой оставить удобный для них транспорт», — отмечает издание.

Мэр Илья Середюк заявил, что власти анализируют ситуацию. По его словам, сохранение маршрута обойдется бюджету в 20 млн рублей.

Кемеровчане напомнили, где можно найти приличную сумму — они предложили продать новогоднюю елку, которую мэрия купила за 18 млн рублей.

«Елку городскую почти за 20 млн купили — народ не спрашивали: нужда есть в ней или нет. А маршрут — необходимость, народ просит, требует оставить!» — обратились жители к мэру.

Стоит отметить, что после реформы расходы городского бюджета на транспорт возрастут на 500 млн рублей. Возникает вопрос: а нужна ли эта реформа.

Кстати, барнаульскую новогоднюю елку признали одной из самых дорогих в России.

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