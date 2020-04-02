Мэра сибирского города в шутку отправили в отставку 1 апреля

Глава администрации Усть-Илимска Анна Щекина опровергла в своем Instagram информацию о своей отставке, появившуюся в сети 1 апреля.

В распространенной неизвестными информации говорится от лица Щековой, что она поняла, что не может принимать правильных решений, поэтому написала заявление на освобождение от должности.

«В этот трудный период для страны и нашего города кто-то решил пошутить, что является недопустимым. Эта злая и глупая первоапрельская шутка ввела многих в заблуждение и навела панику», — написала Щекова.

Мэр попросила всех сохранять спокойствие и не верить недостоверной информации.

Также она подчеркнула, что все свои решения считает правильными и готова нести перед горожанами полную ответственность за каждый свой шаг.

Напомним, ранее в Новосибирске неизвестные пошутили про раздачу 1 апреля «наборов для борьбы с коронавирусом».