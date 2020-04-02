Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 апреля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Мэра сибирского города в шутку отправили в отставку 1 апреля

Глава администрации Усть-Илимска Анна Щекина опровергла в своем Instagram информацию о своей отставке, появившуюся в сети 1 апреля.

Анна Щекина, мэр Усть-Илимска.
Анна Щекина, мэр Усть-Илимска.
instagram.com/anna_schekina.

В распространенной неизвестными информации говорится от лица Щековой, что она поняла, что не может принимать правильных решений, поэтому написала заявление на освобождение от должности.

«В этот трудный период для страны и нашего города кто-то решил пошутить, что является недопустимым. Эта злая и глупая первоапрельская шутка ввела многих в заблуждение и навела панику», — написала Щекова.

Мэр попросила всех сохранять спокойствие и не верить недостоверной информации.

Также она подчеркнула, что все свои решения считает правильными и готова нести перед горожанами полную ответственность за каждый свой шаг.

Напомним, ранее в Новосибирске неизвестные пошутили про раздачу 1 апреля «наборов для борьбы с коронавирусом».

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость