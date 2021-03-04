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Жизнь

Мэрия Барнаула хочет перевести общественный транспорт на брутто-контракты

Администрация Барнаула вместе с правительством края и представителями ВЭБ. РФ обсудили, как модернизировать общественный транспорт и в целом сменить идеологию управления пассажироперевозками. В частности, речь шла о переходе на брутто-контракты.

Общественный транспорт. Автобусы.
Общественный транспорт. Автобусы.
СС0

Чиновники определили главную цель — повысить качество и безопасность услуг общественного транспорта, организовать строгое следование расписанию, бесплатные пересадки, прием безналичных платежей, учет льгот на всех видах транспорта, возможность приобретать проездные билеты.

Этому поможет оплата транспортной работы по брутто-контрактам. Власти ориентируются на опыт Перми и Твери.

Суть в том, что при заключении брутто-контрактов перевозчики должны отвечать за их качественное выполнение и, исходя из соответствия условиям контракта, обновлять подвижной состав и получать из бюджета оплату за свои услуги.

При этом плата за проезд от пассажиров будет поступать в бюджет города.

Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года.
Электронные проездные в общественном транспорте Барнаула. 1 декабря 2016 года.
Анна Зайкова

Такой способ заключения контрактов обеспечивает перевозку граждан точно в соответствии с установленным маршрутом и графиком и устраняет даже теоретическую возможность «гонок за пассажирами», которые возможны между перевозчиками при текущей схеме и во всех регионах являются одной из причин ДТП, считают в дорожном комитете.

По итогам рабочих встреч и консультаций определили вектор работы городских властей на ближайшее время. К первому этапу отнесли научно-исследовательскую работу по анализу пассажиропотока, разработку оптимальной маршрутной сети, создание схемы организации транспортного обслуживания населения, проведение конкурсных процедур и заключение брутто-контрактов.

Ранее стало известно, что барнаульские чиновники утвердят новые тарифы на проезд, но изменений в состоянии автопарка жители города не почувствуют. Это лишь немного улучшит жизнь пассажироперевозчиков, просто поможет выжить, заявлял мэр Вячеслав Франк.

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