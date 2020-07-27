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27 июля
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Жизнь

Мэрия Барнаула определила подрядчика, который займется благоустройством парка «Изумрудный»

Строительная компания «Город» стала победителем аукциона на выполнение работ по обустройству общественных территорий в Барнауле в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За 49,6 млн рублей она будет наводить порядок в зеленой зоне на пересечении ул. Ускова и ул. Взлетной, а также в парке «Изумрудный». Все работы должны быть выполнены до 1 ноября.

Парк "Изумрудный", весна 2020 год.
Парк "Изумрудный", весна 2020 год.
altapress.ru

Итоги аукциона опубликованы на сайте мэрии. Контролировать выполнение и качество работ будет компания «Каскадстрой».

По данным ресурса rusprofile.ru, СК «Город» возглавляет директор Тигран Аванян. Компания была создана шесть лет назад с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников — 6 человек. Тигран Аванян достаточно часто выигрывает аукционы, проводимые городским комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.

Фирма «Каскадстрой», исходя из базы данных этого же ресурса, была учреждена в Барнауле в 2015 году. Среднесписочная численность — 2 человека. Директором юрлица с уставным капиталом 10 тыс. рублей является Антон Миниахметов. Имеет налоговый статус «микропредприятие».

В парке «Изумрудный» планируется создание пешеходной и велосипедной дорожек, монтаж наружного освещения и установка бортового камня. Выделены средства и на высадку 400 деревьев. О ходе работ и планах реконструкции парка подробно рассказывал председатель краевого фонда имущества Владислав Вакаев.

В зеленой зоне на пересечении улиц Взлетной и Ускова выложат брусчаткой тротуары и установят бортовой камень, сделают искусственный водоем, установят малые архитектурные формы, лавочки, а также специальные навесы для защиты от солнца.

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