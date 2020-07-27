Мэрия Барнаула определила подрядчика, который займется благоустройством парка «Изумрудный»

Строительная компания «Город» стала победителем аукциона на выполнение работ по обустройству общественных территорий в Барнауле в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». За 49,6 млн рублей она будет наводить порядок в зеленой зоне на пересечении ул. Ускова и ул. Взлетной, а также в парке «Изумрудный». Все работы должны быть выполнены до 1 ноября.