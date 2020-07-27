Мэрия Барнаула определила подрядчика, который займется благоустройством парка «Изумрудный»

Итоги аукциона опубликованы на сайте мэрии. Контролировать выполнение и качество работ будет компания «Каскадстрой».
По данным ресурса rusprofile.ru, СК «Город» возглавляет директор Тигран Аванян. Компания была создана шесть лет назад с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Среднесписочная численность работников — 6 человек. Тигран Аванян достаточно часто выигрывает аукционы, проводимые городским комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи.
Фирма «Каскадстрой», исходя из базы данных этого же ресурса, была учреждена в Барнауле в 2015 году. Среднесписочная численность — 2 человека. Директором юрлица с уставным капиталом 10 тыс. рублей является Антон Миниахметов. Имеет налоговый статус «микропредприятие».
В парке «Изумрудный» планируется создание пешеходной и велосипедной дорожек, монтаж наружного освещения и установка бортового камня. Выделены средства и на высадку 400 деревьев. О ходе работ и планах реконструкции парка подробно рассказывал председатель краевого фонда имущества Владислав Вакаев.
В зеленой зоне на пересечении улиц Взлетной и Ускова выложат брусчаткой тротуары и установят бортовой камень, сделают искусственный водоем, установят малые архитектурные формы, лавочки, а также специальные навесы для защиты от солнца.