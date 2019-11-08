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Жизнь

Мэрия Барнаула опровергла переселение жильцов из одного аварийного дома в другой

Дом, в который администрация Барнаула предлагает переехать жильцам с ул. 1-ой Западной, не является ветхим. Об этом заявили представители мэрии. Сообщение опубликовал паблик Barnaul22.

Состояние дома №44 по ул. 1-ой Западной.
Состояние дома №44 по ул. 1-ой Западной.
vk.com/barneos22

Чиновники объяснили, что трем семьям, которые остались жить в аварийном доме № 49а, неоднократно сообщали о возможности получения ежемесячных выплат на оплату расходов по найму жилья или предоставления помещений маневренного фонда.

Причем люди якобы сами не обратились в комитет ЖКХ и поэтому на них подали иски о выселении.

Переселить жильцов должны в два помещения маневренного фонда по ул. Западной 1-й, 44, который не признан ветхим и аварийным, и одного — по ул. Целинной, 6 по договору социального найма, говорят в администрации.

Ранее сообщалось, что дом № 44 — это старое здание бывшей детской больницы, в нем уже разрушаются стены, а документы о переселении якобы дают подписать без осмотра нового жилья. В мэрии заявили, что жители с просьбой об осмотре даже не обращались.

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