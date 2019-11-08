Мэрия Барнаула опровергла переселение жильцов из одного аварийного дома в другой

Чиновники объяснили, что трем семьям, которые остались жить в аварийном доме № 49а, неоднократно сообщали о возможности получения ежемесячных выплат на оплату расходов по найму жилья или предоставления помещений маневренного фонда.
Причем люди якобы сами не обратились в комитет ЖКХ и поэтому на них подали иски о выселении.
Переселить жильцов должны в два помещения маневренного фонда по ул. Западной 1-й, 44, который не признан ветхим и аварийным, и одного — по ул. Целинной, 6 по договору социального найма, говорят в администрации.
Ранее сообщалось, что дом № 44 — это старое здание бывшей детской больницы, в нем уже разрушаются стены, а документы о переселении якобы дают подписать без осмотра нового жилья. В мэрии заявили, что жители с просьбой об осмотре даже не обращались.