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Жизнь

Перед Новым годом в Барнауле «вырастут» светящиеся подснежники

На пешеходной части ул. Мало-Тобольской в Барнауле появится шестиметровая елка и светодиодные подснежники, рассказали в администрации города.

Подснежники
Подснежники
СС0

На улице расставят новые световые фигуры персонажей из сказки «Двенадцать месяцев», появятся светодиодные подснежники, две горки, детские аттракционы. СГК поставит два настоящих камина в виде очага-сферы «Жар-птица».

На площадке пройдет городской конкурс ледовых барельефов по мотивам новогодних сказок и детских мультфильмов.

Праздничное открытие новогодней елки запланировано на 21 декабря в 18:00. В это же время пройдет «Забег Дедов Морозов».

«В связи с открытием обновленного „Старого Базара“ на пешеходной улице будут работать несколько крытых кафе. Фасад „Старого Базара“ украсит яркая подсветка, а внутри здания планируется установка новогодней праздничной ели», — добавили в мэрии.

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