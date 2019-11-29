Перед Новым годом в Барнауле «вырастут» светящиеся подснежники

На улице расставят новые световые фигуры персонажей из сказки «Двенадцать месяцев», появятся светодиодные подснежники, две горки, детские аттракционы. СГК поставит два настоящих камина в виде очага-сферы «Жар-птица».
На площадке пройдет городской конкурс ледовых барельефов по мотивам новогодних сказок и детских мультфильмов.
Праздничное открытие новогодней елки запланировано на 21 декабря в 18:00. В это же время пройдет «Забег Дедов Морозов».
«В связи с открытием обновленного „Старого Базара“ на пешеходной улице будут работать несколько крытых кафе. Фасад „Старого Базара“ украсит яркая подсветка, а внутри здания планируется установка новогодней праздничной ели», — добавили в мэрии.