Мэрия Барнаула притормозила с проверками по красным линиям в частном секторе

Барнаульские чиновники приостановили проверки земельного контроля в части соблюдения красных линий в частном секторе. Об этом заявили на круглом столе в администрации города.

Суть проблемы

Красные линии в Барнауле не совпадают с фактическими границами земельных участков, на которых возведены жилые здания и хозяйственные сооружения. В основном речь идет о частных секторах, которые застраивались еще в советское время.

Согласно действующему законодательству, при установлении красных линий ширина территории общего пользования (улица, проезд, переулок, занятые линейными объектами, например, инженерно-техническими сетями), в зависимости от категории улиц и дорог варьируется от 15 метров и более.

По факту этот показатель на многих улицах в старом частном секторе Барнаула не превышает четырех метров.

Из-за этого многих барнаульцев винят в самовольном захвате территории, о чем неоднократно писал altapress.ru.

Что предложили чиновники

Одно из возможных решений озвучил председатель комитета по земельным ресурсам и землеустройству Дмитрий Русанов.

Он предложил руководствоваться постановлением правительства «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

Документ разрешает на территориях общего пользования размещать элементы благоустройства, которые зачастую выходят за пределы земельных участков жителей: декоративные заборы, цветники, палисадники и другое, за исключением объектов капитального и некапитального строительства.

«Для рассмотрения этих вопросов горожане могут обратиться в районные управления по строительству и архитектуре, они будут формировать пакеты документов для рассмотрения вопросов на специальной городской комиссии, в которую входят представители краевых и городских служб и ведомств», — сказал Русанов.

Представитель губернатора Алтайского края в АКЗС Стелла Штань предложила разработать критерии, необходимые для определения объектов, на которые может быть получено разрешение, и включить их в правила благоустройства.

Замглавы администрации по градостроительству и земельным отношениям Сергей Демин отметил, что людям нужно дать «возможность найти пути решения этой проблемы».

«На это время рекомендовано приостановить проверки, не принимать меры административного воздействия», — заявил он.

Участники встречи согласились, что нужно искать компромисс и стараться помочь жителям, когда это возможно, добавили в мэрии.