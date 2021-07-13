Мэрия Барнаула прокомментировала срыв доставки трамваев от Собянина

В администрации Барнаула официально подтвердили, что победитель аукциона на доставку 10 трамваев из Москвы отказался от подписания контракта.

К торгам было допущено пять участников. Победитель, «Спец Транс Сервис», снизил цену с 4 045 000 рублей до 3 377 575 рублей, но после направления комитетом по дорожному хозяйству проекта контракта на подписание, компания отказалась.

«Комитетом направлена информация в ФАС о признании участника уклонившимся от заключения контракта. В дальнейшем, проект контракта будет направлен комитетом участнику закупки, который занял второе место в итоговом протоколе с ценовым предложением 3 397 800 рублей», — говорится в сообщении мэрии.

Как ранее стало известно, второе место на торгах заняла компания «Негабарит 46» из Курской области.

Фирма не раз занималась доставкой трамваев и троллейбусов в различные города России из Москвы.