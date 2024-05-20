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Жизнь

Мэрия Барнаула рассказала, какие дороги в городе продолжат ремонтировать

«Автодорстрой» продолжает ремонт дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, 20 мая дорожные бригады укладывают горячий асфальтобетон на локальных участках дорог по ул. Власихинской от ул. Фурманова до ул. Попова, ул. Загородной от ул. Кутузова до ул. Челюскинцев, ул. Юрина от ул. Попова в сторону ул. Солнечная Поляна.

Параллельно проводится проливка швов битумной мастикой на ул. Смородиновой в поселке Авиатор.

На этой неделе «Автодорстрой» также планирует приступить к ремонту ул. Кутузова от ул. Загородной до проезда Лесного, отремонтировать участок дороги по Павловскому тракту от ул. Попова до ул. Георгиева струйно-инъекционным методом, выполнить устройство искусственных дорожных неровностей на ул. Радужной в районе здания 33 и ул. Ломоносова в районе здания по ул. Аванесова, 134.

Отмечается, что с начала сезона дорожными бригадами МБУ «Автодорстрой» отремонтировано 21,8 тыс. квадратных метров дорог.

Ранее сообщалось, что в Барнауле благоустроят еще больше дворов по национальному проекту.

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