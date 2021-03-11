Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 марта
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Мэрия Барнаула рассказала молодежи, какие преимущества дает военная служба по контракту

Мэрия Барнаула сообщила жителям города, что на сайте Минобороны РФ опубликована информация для кандидатов на военную службу по контракту.

Солдат. Армия. Собака
Солдат. Армия. Собака
СС0

В публикации рассказали о повседневной жизни контрактников и социальных гарантиях. Как минимум, всем выдадут одежду и обещают кормить.

«Военная служба по контракту — это не просто работа. Это возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества. Военнослужащий по контракту — это добровольный защитник Родины!» — говорится в сообщении.

Как отмечается, подготовку контрактников ведут целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к специальностям, в последующем востребованным в народном хозяйстве.

Советские солдаты следят за немцами под Севастополем в Крыму, 1941
Советские солдаты следят за немцами под Севастополем в Крыму, 1941
www.facebook.com/klimbim

Повседневная жизнь и служебная деятельность регламентируется распорядком дня от подъема до отбоя, с учетом 40-часовой рабочей недели.

«Социальные гарантии, предусмотренные законодательством РФ для контрактников и членов их семей, а также комплект формы одежды, практически соответствующий номенклатуре <…> существенно повышают их статус в войсках и значимо отличают от военнослужащих по призыву», — рассказали о преимуществах контрактника.

Также в мэрии уточнили, кто может поступить на военную службу по контракту. К примеру, дверь в армию открыта для женщин и мужчин.

Ранее суд вынес приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему троих солдат из Алтайского края.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость