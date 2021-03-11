Мэрия Барнаула рассказала молодежи, какие преимущества дает военная служба по контракту

Мэрия Барнаула сообщила жителям города, что на сайте Минобороны РФ опубликована информация для кандидатов на военную службу по контракту.

В публикации рассказали о повседневной жизни контрактников и социальных гарантиях. Как минимум, всем выдадут одежду и обещают кормить.

«Военная служба по контракту — это не просто работа. Это возможность осознанно и профессионально выполнить свою конституционную обязанность и долг по защите Отечества. Военнослужащий по контракту — это добровольный защитник Родины!» — говорится в сообщении.

Как отмечается, подготовку контрактников ведут целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к специальностям, в последующем востребованным в народном хозяйстве.

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Повседневная жизнь и служебная деятельность регламентируется распорядком дня от подъема до отбоя, с учетом 40-часовой рабочей недели.

«Социальные гарантии, предусмотренные законодательством РФ для контрактников и членов их семей, а также комплект формы одежды, практически соответствующий номенклатуре <…> существенно повышают их статус в войсках и значимо отличают от военнослужащих по призыву», — рассказали о преимуществах контрактника.

Также в мэрии уточнили, кто может поступить на военную службу по контракту. К примеру, дверь в армию открыта для женщин и мужчин.

Ранее суд вынес приговор срочнику Рамилю Шамсутдинову, расстрелявшему троих солдат из Алтайского края.