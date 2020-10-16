Мэрия Барнаула согласовала пикет против повышения цен на проезд

Жители Барнаула соберутся на пикет против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Мэрия согласовала протестную акцию.

Горожане адресовали главе краевой столицы Вячеславу Франку обращение с просьбой не повышать цены хотя бы до конца 2021 года.

Акция протеста пройдет 17 октября на территории сквера по улице Титова, 9 в 13:00, уточнили в правозащитной организации «Гражданский патруль».

Ранее altapress.ru писал, почему власти решили поднять цены на проезд.

С 1 ноября проезд в маршрутке будет стоить 28 рублей, в автобусе, трамвае и троллейбусе — 26 рублей. Для обладателей льготных карт и электронных проездных цена за билет составит 21−22,5 рублей.