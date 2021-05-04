Мэрия добавит стиля ярмарке на Мало-Тобольской в Барнауле

У чиновников администрации Барнаула возникла идея трансформировать традиционную ярмарку на ул. Мало-Тобольской в «нечто более стильное». Горожан зовут посмотреть, что из этого получится.

Вдохновением послужил Калининградский фестиваль street food, рассказала заместитель главы города по экономической политике Мария Кулагина. Также она опубликовала в Instagram эскизы будущей ярмарки.

«Полиэтиленовые палатки заменили на современные эко-домики, добавили вкусной еды и напитков, позвали барнаульские компании, производящие полезное и необычное! А также запроектировали большой экран, сцену и музыку!» — поделилась Кулагина.

Датой проведения определили 20−23 мая. Как раз в это время в Барнауле будут соревнования по гребле на байдарках и каноэ.

«Жителям развлечение, туристам удовольствие, предпринимателям продажи!» — уверена чиновница.