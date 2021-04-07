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На барнаульских улицах теперь постоянно будут выступать местные рок-группы

Администрация Барнаула выделила местным музыкантам постоянные локации для проведения уличных концертов. По замыслу чиновников, артисты будут создавать в городе особую атмосферу и привлекать туристов.

Концерт в честь The Beatles на крыше ИД "Алтапресс"
Концерт в честь The Beatles на крыше ИД "Алтапресс"
Андрей Луковский

Идею организации подобных мест предложили на заседании городского совета по туризму, после чего предложили ее местным музыкантам, сообщает пресс-служба городской администрации.

Свою готовность выступать на улице выразили больше 20 групп и исполнителей разных жанров. Среди них — Yess Band, «Территория 22», Paramaribo, «Волны», Zepp Love, солисты Олег Жигулин, Анастасия Еремеева, Екатерина Червоненко и другие.

Барнаульская группа &quot;Волны&quot; выступила в Нагорном парке
Барнаульская группа «Волны» выступила в Нагорном парке
Анна Воробьева

Их заявки разобрали «эксперты в области музыки и развлекательных мероприятий» и «высказались о таланте всех музыкантов на встрече в администрации города».

«Участники встречи поддержали молодых музыкантов, желающих выступать на улицах города, и обсудили места возможного их размещения в зависимости от репертуара исполнителей и наличия точек подключения для аппаратуры. Предложения экспертов будут направлены музыкантам», — сообщают в администрации города.

Из мест в первую очередь рассматриваются городские парки, пешеходная улица Мало-Тобольская, терраса Нагорного парка, набережная Оби.

Выступления ожидаются уже в мае. В период проведения в Барнауле второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ музыканты будут приглашены на специально организованные площадки.

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