Мэрия Иркутска запретила митинг против застройки и разрешила пикет за Путина

Жители протестуют против того, что строительная компания «Гранд-Строй» строит напротив их жилья многоэтажный дом вместо обещанной там школы.
Жильцы соседних домов дважды просили администрацию разрешить проведение митинга, но получали отказы.
«В третьем заявлении мы обязались быть в костюмах химзащиты и респираторах, на дистанции в 1,5 метра, то есть соблюсти все меры безопасности и даже сверх этого. Но нам вновь отказали в тех же формулировках — мол, опасность заражения», — сообщили журналистам жители микрорайона.
При этом 21 февраля мэрия не была против пикета в поддержку Путина, негодуют люди.
Ранее барнаульские власти отказали коммунистам в проведении митинга против политических репрессий.