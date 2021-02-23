Мэрия Иркутска запретила митинг против застройки и разрешила пикет за Путина

Жители Иркутска не понимают действия местных властей. Администрация отказалась (из-за пандемии) согласовать митинг против постройки многоэтажного дома вместо школы, но не возражала против массового пикета в поддержку президента Владимира Путина. Об этом пишут Сибирь.Реалии .

Жители протестуют против того, что строительная компания «Гранд-Строй» строит напротив их жилья многоэтажный дом вместо обещанной там школы.

Жильцы соседних домов дважды просили администрацию разрешить проведение митинга, но получали отказы.

«В третьем заявлении мы обязались быть в костюмах химзащиты и респираторах, на дистанции в 1,5 метра, то есть соблюсти все меры безопасности и даже сверх этого. Но нам вновь отказали в тех же формулировках — мол, опасность заражения», — сообщили журналистам жители микрорайона.

При этом 21 февраля мэрия не была против пикета в поддержку Путина, негодуют люди.

Ранее барнаульские власти отказали коммунистам в проведении митинга против политических репрессий.