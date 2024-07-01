Мэрия объяснила, что произошло с башней за элеватором, которая рухнула в Обь

«Данная башня была в ветхом состоянии и собственником было принято решение о ее демонтаже. В пятницу, 28 июня, здание было планово демонтировано», — сообщила мэрия.
Башню завалили специально в связи с невозможностью проведения работ по демонтажу в данной зоне. Все работы проводились под контролем специалистов.
В редакцию altapress.ru прислали фотографию с башней рано утром 28 июня.
Башня у элеватора наклонилась над Ковшом.
Предоставлено altapress.ru
1 июля корреспондент редакции прибыл на место и обнаружил, что башни уже нет.
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