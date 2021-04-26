Мэрия показала плакаты к 9 мая для украшения улиц Барнаула

В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула разработали дизайн плакатов, которыми украсят улицы ко Дню Победы.

Эскизы плакатов к 9 мая в Барнауле.

На плакатах изобразили 30 Героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны. Девять плакатов посвятили героям, имена которых носят улицы города.

20 плакатов посвящены летчикам, многие из которых окончили Барнаульский аэроклуб.

Праздничные баннеры разместят на конструкциях разных форматах, а также будут транслировать на электронные экраны.

Кроме этого, город украсят флагами. Завершить праздничное оформление планируется к 30 апреля, сообщили в администрации города.

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