Торт может стать гастрономическим брендом Томска — по аналогии с традиционной выпечкой других стран, например, со штруделем или австрийским тортом «Захер».

«Лучший вариант торта „Томск“ определят жители региона», — отметил вице-губернатор региона Андрей Кнорр на круглом столе «Региональные бренды России — новые точки роста».

Задачу перед местными «тортоделами» поставили сложную — одним из ингредиентов обязательно должна быть жимолость.

Жимолость.

«Кондитеры разрабатывают рецепт фирменного торта. Одним из условий станет использование в рецепте сибирской ягоды жимолость», — отметил Кнорр.

Согласно идее конкурса, торт-победитель включат в меню томских ресторанов и кафе, чтобы все могли его попробовать практически в любой точке города.

Ранее в Барнауле решили прямо на здании мэрии установить несъедобные буквы «Барнаул орденоносный», являющиеся символом города.