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Жизнь

Мэрия решила сделать торт — символ города. В нем обязательно будет жимолость

Власти Томской области проведут конкурс на лучший фирменный торт, которому суждено стать гастрономическим символом столицы региона, сообщает РИА «Томск».

Торт.
Торт.
unsplash.com

Торт может стать гастрономическим брендом Томска — по аналогии с традиционной выпечкой других стран, например, со штруделем или австрийским тортом «Захер».

«Лучший вариант торта „Томск“ определят жители региона», — отметил вице-губернатор региона Андрей Кнорр на круглом столе «Региональные бренды России — новые точки роста».

Задачу перед местными «тортоделами» поставили сложную — одним из ингредиентов обязательно должна быть жимолость.

Жимолость.
Жимолость.

«Кондитеры разрабатывают рецепт фирменного торта. Одним из условий станет использование в рецепте сибирской ягоды жимолость», — отметил Кнорр.

Согласно идее конкурса, торт-победитель включат в меню томских ресторанов и кафе, чтобы все могли его попробовать практически в любой точке города.

Ранее в Барнауле решили прямо на здании мэрии установить несъедобные буквы «Барнаул орденоносный», являющиеся символом города.

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