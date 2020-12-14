Общественная палата согласилась на установку букв «Барнаул орденоносный» на мэрии

Ранее власти уже назвали популярные варианты, которые предложили сами барнаульцы. Специалисты отмели все, кроме здание мэрии на ул. Гоголя, 48.
Этот вариант поддержали и в Общественной палате.
«Здание имеет хороший обзор с въезда со стороны нового коммунального моста, текст надписи советует функциональному назначению здания. Кроме того, при размещении надписи здесь будет обеспечена возможность свободного ухода за конструкцией и мониторинга за её состоянием», — цитирует пресс-центр мэрии председателя Общественной палаты Барнаула Владимира Лопаткина.
Члены ОП тем не менее предложили не торопиться с окончательным решением в надежде на то, что появится возможность размещения конструкции в местах проведения массовых мероприятий.