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Жизнь

Общественная палата согласилась на установку букв «Барнаул орденоносный» на мэрии

Вопрос о месте размещения восстановленной конструкции «Барнаул орденоносный» вновь обсудили в администрации города. На этот раз речь о многострадальных буквах зашла на заседании совета городской Общественной палаты.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru

Ранее власти уже назвали популярные варианты, которые предложили сами барнаульцы. Специалисты отмели все, кроме здание мэрии на ул. Гоголя, 48.

Этот вариант поддержали и в Общественной палате.

«Здание имеет хороший обзор с въезда со стороны нового коммунального моста, текст надписи советует функциональному назначению здания. Кроме того, при размещении надписи здесь будет обеспечена возможность свободного ухода за конструкцией и мониторинга за её состоянием», — цитирует пресс-центр мэрии председателя Общественной палаты Барнаула Владимира Лопаткина.

Новое здание администрации Барнаула на улице Гоголя.
Новое здание администрации Барнаула на улице Гоголя.
Олег Богданов

Члены ОП тем не менее предложили не торопиться с окончательным решением в надежде на то, что появится возможность размещения конструкции в местах проведения массовых мероприятий.

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