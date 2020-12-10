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Жизнь

Власти перебрали массу вариантов для установки букв «Барнаул орденоносный» и ничего не выбрали

Барнаульские чиновники провели совещание по поводу того, где разместить конструкцию «Барнаул орденоносный» с орденом Октябрьской революции. Из массы вариантов не выбрали пока никакой.

Конструкция "Барнаул орденоносный".
Конструкция "Барнаул орденоносный".
barnaul.org

Ранее опрос запустили среди жителей города. Поступило более 30 предложений, все их рассмотрели в комитете по строительству и отобрали 18 наиболее подходящих вариантов, рассказывают в администрации.

Самыми популярными местами стали развязка Павловский тракт-Малахова, террасы Нагорного парка со стороны «Спартак-2» и набережной реки Оби, а также «Нулевой километр».

«Все эти площадки имеют хороший обзор, но создание подобных конструкций нарушит сложившийся архитектурный ансамбль территорий. Кроме того, расположение надписи на террасах Нагорного парка нарушит систему водоотведения», — отмел популярные варианты директор МКУ «Архитектура города Барнаула» Алексей Бобров.

Также барнаульцы предлагали установить историческую надпись в сквере на пересечении ул. Взлетная и Ускова, пл. Баварина, на здании Речного вокзала, на зданиях, расположенных на пл. Победы, пл. Октября, здании железнодорожного вокзала, на мосту на Павловском тракте со стороны Павловска, на здании Финансового университета на проспекте Ленина и других.

Но и это слишком проблематично. Без согласия собственников здания или всех жильцов многоквартирного дома ничего размещать нельзя. Кроме того, проблематично будет и обслуживание конструкции.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru

Вариант разместить надпись на здании администрации города расположенном по адресу ул. Гоголя, 48, вполне имеет право на жизнь.

«Здание имеет хороший обзор с въезда в город со стороны нового коммунального моста, текст надписи советует функциональному назначению здания. Кроме того, при размещении надписи здесь будет обеспечена возможность свободного ухода за конструкцией и мониторинга за ее состоянием», — сказал Бобров.

Конструкция &quot;Барнаул орденоносный&quot;.
Конструкция «Барнаул орденоносный».
barnaul.org

Мэр Вячеслав Франк посчитал необходимым более широко обсудить этот вопрос и предложил высказать свое мнение Союзу архитекторов, Общественной палате города, депутатскому сообществу и общественным объединениям.

«Свои предложения и замечания необходимо направить в комитет по строительству, архитектуре и развитию города. Считаю, что таким образом мы сможем определить наилучшее их месторасположение», — подытожил глава города.

Напомним, на собрании в мае 2018 года собственники квартир дома на проспекте Ленина, 53 выступили против возвращения конструкции на здание.

Буквы сняли 29 ноября 2017 года. Объект находился в аварийном состоянии.

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