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Жизнь

В Барнауле проведут народное голосование по установке орденоносных букв

Мэрия Барнаула намерена до конца года провести голосование по новому месту установки исторической конструкции «Барнаул орденоносный». С помощью горожан для нее подберут наиболее подходящий адрес.

Конструкция "Барнаул орденоносный".
Конструкция "Барнаул орденоносный".
barnaul.org

Опрос барнаульцев будет проведен в формате открытого голосования либо в пабликах мэрии, либо на официальном сайте города.

Предполагается, что барнаульцам будет предложено до 10 возможных вариантов размещения, сообщил источник altapress.ru. В том числе жилезнодорожный вокзал, автовокзал, речной вокзал и даже аэропорт.

Напомним, что завтра, 29 ноября, исполняется ровно три года, как буквы были сняты с пятиэтажки в центре города. Но возвращать не стали — против выступили собственники квартир дома № 53 на пр. Ленина.

Причиной демонтажа стало аварийное состояние конструкции. Буквы в любой момент могли упасть на весьма оживленную ул. Димитрова.

В августе 2020 года мэр Вячеслав Франк пообещал найти для «Барнаула орденоносного» более подходящее и достойное место размещения. Но для начала в пабликах мэрии были собраны предложения горожан.

Именно они лягут в основу вариантов для народного опроса.

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