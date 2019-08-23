Мэрию Барнаула проверят из-за «урезанного» генплана

Речь идет о том, что мэрия опубликовала не все документы проект генплана для обсуждения. По мнению активистов, в администрации специально не выложили вводную часть с наиболее важными данными.
Из инспекции по контролю в области градостроительной деятельности Алтайского края активистам пришел ответ о планирующейся проверке. Скриншот письма выложили в сообществе «Шпиль» в Facebook.
Результаты в инспекции обещают сообщить дополнительно.
Генплан планируется принять на сессии Барнаульской гордумы уже 30 августа.
Ранее «Единая Россия» обсудила проект генплана. Участники встречи выступили за то, чтобы поддержать документ, избегая дискуссии с приглашенными критиками.