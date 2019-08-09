Не вникайте: единороссы уговорили себя принять новый генплан Барнаула

«Единая Россия» обсудила проект Генерального плана развития Барнаула до 2036 года. Участники выступили за то, чтобы поддержать документ, избегая дискуссии с приглашенными критиками. Если его не принять, город стагнирует и невозможно будет выполнить майские указы президента, подчеркнули они.

Без дискуссий

«Круглый стол» глава барнаульского отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев назвал нулевыми слушаниями генплана перед основными в гордуме (пройдут в конце августа — прим. ред.).

Его участники говорили, что у документа масса недочетов, но он вполне рабочий, и его нужно принимать и дорабатывать. Красной линией звучала мысль: ошибки действующего генплана не дают развиваться городу.

Так, начальник комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Петр Аристов заявил: со старым генпланом город не сможет построить к 2024 году заданные 3 млн кв. метров жилья.

Такая задача ставится в рамках нацпроекта «Жилье. Комфортная среда». Новый документ дает такую возможность, потому что найдены необходимые 350−400 га на территории для будущих домов.

Здесь мог бы высказаться приглашенный Виктор Четошников, главный архитектор Алтайского края. Он не раз подчеркивал, что проект ставит под удар строительную отрасль города как раз потому, что не дает достаточно участков. Большая часть резервных территорий — это «острова» ветхого и аварийного жилья, которые еще предстоит долго и дорого выкупать у собственников.

«Круглый стол» по генплану. «Единая Россия».

Также Четошников ранее говорил о проблеме сокращения зеленых зон города и множестве других, которые «запрограммированы» в документе.

Но ему слова не дали. Зато высказался руководитель фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме Вячеслав Перерядов. Он призвал собравшихся не вникать в детали генплана, а относится к нему как к стратегии развития города.

Вячеслав Перерядов,

глава фракции «Единая Россия» в Барнаульской гордуме:

Позиция фракции в том, что генплан не идеален. Над ним надо работать. Генплан — это не приговор.

Не идеальный , но без прожектов

И в детали не вникали, их даже не обсуждали. Например, относительно дорожной сети сказали только, что она не идеально проработана и задает лишь векторы развития. Но при этом генплан лишен нереальных идей вроде строительства жилья на правом берегу Оби и изобилует реальными. В числе них, напомним, строительство тоннеля под железнодорожными путями.

Относительно площадок под промзоны пришли к выводу, что достаточно небольшого запаса имеющихся. Единоросс Дмитрий Абалымов успокоил: не стоит бояться прихода крупного инвестора, которому город не сможет предоставить место.

Ремонт дорог в Алтайском крае Иван Кузьмин

Дмитрий Абалымов,

депутат Барнаульской гордумы:

Инвесторы просто так не ходят. Промышленность и экономика просто так не развиваются. Есть закон рынка. На данный момент точек роста нет, чтобы пришел огромный инвестор. Кроме того, развитие промышленности уже уходит от больших производств. Такие площадки имеются и пока не задействованы.

Впрочем, как заметил Павел Есипенко, председатель экономического комитета Барнаула, у администрации возникли проблемы по работе с инвесторами, которым не могут подобрать площадки под строительство объектов. Теоретически подходящие участки попадают в действие зон с различными ограничениями.

Механизм изменения ситуации есть. Для этого нужно обратиться в комитет по землепользованию и застройке, однако там отвечают, что все решения будут принимать только после подписания нового генплана.

«Хорошо, если инвестор подождет. Но ведь он может уйти в другой регион», — переживает Павел Есипенко.

Однако в данном случае можно поставить вопрос о том, что действительно мешает работать: ошибки старого генплана или замороженная на два года самими властями его корректировка.

Без политических амбиций

Во вступительном слове Юрий Еремеев напомнил: у «Единой России» в гордуме 31 мандат из 40. Судя по риторике «круглого стола», голосование будет единодушным — «за». Коллегам из других фракций единороссы рекомендовали в первую очередь думать о будущем города и людях, а не политических амбициях.

Юрий Еремеев,

глава барнаульского отделения партии «Единая Россия»:

Мы идем, чтобы выполнить нацпроекты и указы президента, которые касаются изменения качества жизни каждого? А именно так сформулирована задача из уст президента. Или мы хотим остаться в прежней системе координат: не будем работать и не сможем исполнить указ президента?

Юрий Еремеев. «Единая Россия».

Участники «круглого стола» озвучили идею создания некой рабочей группы, которая будет постоянно заниматься корректировкой генерального плана. Она может работать под руководством Сергея Боженко, в прошлом — главного архитектора Барнаула, который сейчас трудится в МКУ «Архитектура». Эту организацию мэрия создала для разработки проектов планировок кварталов.

Однако вопросы, как долго будет действовать рабочая группа и станет ли она открыто рассказывать жителям о своих шагах, не обсуждались.