Единоросс оправдал строительство вертолетной площадки в ленточном бору Барнаула

Человеческая жизнь важнее деревьев. Этим глава барнаульского отделения партии «Единая Россия» Юрий Еремеев объяснил строительство вертолетной площадки в ленточном бору на территории медкластера. Кроме того, в лесу предстоит возвести еще несколько медобъектов, выяснилось на круглом столе по генплану Барнаула 8 августа.

Напомним, что под вертолетную площадку в медкластере зарезервировали 2 га земли. Чтобы построить объект, предстоит вырубить растущие там сосны. Это вызвало критику со стороны горожан, которые говорят, что лес стремительно «тает». В частности, несколько га снесли ради частно-государственной клиники для реабилитации людей с ортопедическими проблемами.

Юрий Еремеев,

глава барнаульского отделения партии «Единая Россия»:

Важны ли деревья в Барнауле? Да, безусловно. А важна ли спасенная человеческая жизнь? Есть факты, когда специалисты говорят: если бы 5 минут назад человека доставили, его жизнь была спасена. Или это не имеет ценности и мы бьемся только за то, что будем сохранять деревья?

Юрий Еремеев. Михаил Хаустов

Еремеев обращает внимание на то, что альтернативных мест для посадки вертолетов рядом с больницами нет. Например, от предложенного участка на Моховой поляне потребуется строить дорогу и для этого вырубить столько же деревьев. Также рискованный вариант размещения площадки в другом месте, потому что подъезд к медкластеру — через перегруженный Змеиногорский тракт.

Между тем вертолетная площадка — это не последний объект на территории медицинского кластера, ради которого предстоит вырубить деревья. Приглашенный на круглый стол глава регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк сообщил, что здесь запланированы еще три объекта.

Как минимум здесь предстоит построить поликлинику и отделение для реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сказал Войтюк. Согласно проекту медкластера, на территории предусмотрены еще отделение медицины катастроф, гостиница и другие учреждения.

Вырубка леса возле «Трассы здоровья» Олеся Роженцова , altapress.ru

Участки под них уже зарезервированы. На одном из заседаний по проекту Генерального плана Барнаула Владимир Бутаков, заместитель начальника комитета города по строительству и архитектуре, пояснял, что в резерве находятся 62 га земли, на которых в последствии можно строить. Однако тогда он подчеркивал, что таких намерений нет даже на этапе предпроектной подготовки.