Мероприятие по весеннему благоустройству прошло в Барнауле

На территории предприятия «Барнаулметаллургмонтаж» состоялся традиционный апрельский «субботник». Благоустройство производственных площадок и территории прочно вошли в календарь ежегодных мероприятий компаний КХМ в разных городах.
Традиционный апрельский «субботник»
АО «Барнаулметаллургмонтаж»
Сотрудники произвели побелку и опиловку деревьев, расчистили газоны от грязи и мусора, спилили сухостой, а также произвели покраску дорожной разметки и бордюров.
Предприятие поддержало городскую инициативу экологических акций по уборке территорий от мусора.