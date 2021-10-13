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Жизнь

120 мешков мусора вывезли из «зеленой зоны отдыха» в Барнауле

В Барнауле на территории зеленой зоны на улице Кулагина активисты собрали 120 мешков мусора, сообщает мэрия города.

Мусор вывезли из зеленой зоны на улице Кулагина в Барнауле.
Мусор вывезли из зеленой зоны на улице Кулагина в Барнауле.
barnaul.org.

Зону отдыха очистили от мусора во вторник, 12 октября, в рамках очередной экологической акции «Мы порядок наведем и планету сбережем».

Мероприятие приурочили к месячнику осенней санитарной очистки в Барнауле.

«Навели порядок на зеленой зоне по ул.Кулагина. В результате удалось собрать более 120 мешков мусора, который вывезли на городской полигон ТБО», — рассказали в мэрии.

В уборке приняли участие 80 волонтеров из трех вузов — АлтГТУ имени И.И.Ползунова, Алтайского государственного колледжа и Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий.

Ранее в Барнауле волонтеры обнаружили красивый водопад на Пивоварке, скрывавшийся под мусором и кубометрами валежника.

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