120 мешков мусора вывезли из «зеленой зоны отдыха» в Барнауле

Зону отдыха очистили от мусора во вторник, 12 октября, в рамках очередной экологической акции «Мы порядок наведем и планету сбережем».
Мероприятие приурочили к месячнику осенней санитарной очистки в Барнауле.
«Навели порядок на зеленой зоне по ул.Кулагина. В результате удалось собрать более 120 мешков мусора, который вывезли на городской полигон ТБО», — рассказали в мэрии.
В уборке приняли участие 80 волонтеров из трех вузов — АлтГТУ имени И.И.Ползунова, Алтайского государственного колледжа и Международного колледжа сыроделия и профессиональных технологий.
Ранее в Барнауле волонтеры обнаружили красивый водопад на Пивоварке, скрывавшийся под мусором и кубометрами валежника.