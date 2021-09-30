Красивый водопад на Пивоварке скрывался под мусором и кубометрами валежника

В Барнауле активисты очистили от мусора участок на реке Пивоварка в рамках акции «Зеленая Россия», сообщает мэрия города.

Несколько часов активисты наводили порядок на Пивоварке. Собрали 40 мешков мусора и кубометры валежника, причем треть мусора вытащили из воды.

«Свалки в поймах городских рек — одна из болевых экологических точек на карте Барнаула. Повсюду валяются пластиковые бутылки, пакеты, упаковки от чипсов. Накапливаясь, этот мусор превращается в уродливые мини-свалки. В такой ситуации есть всего один выход — засучить рукава и убрать все своими силами», — отметила председатель Молодежного совета региональной Кадастровой палаты Екатерина Лузина.

Одна из активисток, участвовавшая в уборке мусора, отметила, что даже не подозревала о том, что на речке есть водопад.

«Я не знала, что в Барнауле есть такое красивое место, как Пивоварский водопад. Единственное, что портит эту красоту — наличие большого количества мусора. Этот контраст еще раз заставляет задуматься: каждый должен заботиться об окружающей природе. Ведь чисто не там, где убирают, а там — где не мусорят», — напомнила Юлия Яблонская.

Ранее в алтайской прокуратуре не смогли выяснить, почему Пивоварка опять стала белой и дурно пахнет.