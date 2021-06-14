В краевой прокуратуре не смогли установить, почему Пивоварка стала белой и дурно пахнет

Краевая прокуратура провела проверку экологического состояния акватории и прилегающей территории барнаульской реки Пивоварка. Как следует из официального заключения надзорного ведомства, «подтвердить наличие загрязнения реки по результатам мониторинга не представляется возможным».

Ответ из краевой прокуратуры поступил в исполком регионального отделения ОНФ.

Напомним, что жители краевой столицы неоднократно обращали внимание властей на то, что вода в Пивоварке по неизвестным причинам становится белой и дурно пахнет. Предположительно, это было связано с наличием несанкционированного водостока.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что проверка акватории Пивоварки и прилегающей к реке территории проводилась 25 мая. Водоохранная зона исследовалась от улицы Малахова и далее до впадения Пивоварки в Барнаулку.

«В ходе осмотра следов слива и сброса сточных вод и жидких бытовых отходов не обнаружено, специфический запах отсутствует», — сообщается в письме прокуратуры.

Потоп на Пивоварке в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

В связи с многочисленными обращениями граждан по инициативе прокуратуры в мэрии состоялось специальное совещание. Чиновники и представители контролирующих структур договорились усилить контрольные мероприятия «в целях установления лица, осуществляющего сброс сточных вод в указанный водный объект. Запланировано совместное проведение контрольно-надзорных мероприятий».