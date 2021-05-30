Волонтеры и неравнодушные горожане прибрались в неухоженных парках Барнаула

Так, после «мега-уборки» привели в порядок отдельные уголки парка «Юбилейный». Волонтеры надеются, что за зеленой зоной наконец закрепится статус чистого популярного для отдыха места, за которым ухаживают.
Благодаря слаженной работе неравнодушных дорожки вдоль ул. Малахова и реки Пивоварки стало гораздо чище. Были убраны места для пикников и главный вход.
Здесь 28 мая прошла эко-акция «Чистый город начинается с тебя!», которую провел коллектив сети клиник «Здоровое поколение».
К слову, регулярные субботники помогают выявлять «слабые места» Юбилейного. После одного из них барнаульский архитектор Александр Деринг выступил с предложением восстановить входную группу парка.
«Главный вход со стороны ул. Малахова, представляющий настоящий шедевр модернизма в архитектуре города, находится в неприглядном виде. Он крепкий по своей конструкции и требует ремонта с окраской. Это главный бренд и символ парка! Мое предложение- начать с малых дел: субботники по расчистке парка и ремонт его символа парка», — написал он на своей страничке во Вконтакте.
Он предложил создать сообщество парка «Юбилейный» и общими силами отремонтировать входную группу.
«Думаю, за летний сезон мы сможем сделать это. Было бы желание! Никто за нас это не сделает. Расширим зону своего комфорта до целого парка, а там и до всего нашего любимого города», — подчеркнул Деринг в размещенном посте.
На этой неделе повезло и парку имени Ленина, рядом с которым находится Барнаульский зоопарк «Лесная сказка». Волонтеры под руководством общественника Юрия Красильникова убрали часть поросли кленов, старые листья и мусор.
«Намерены работать все лето», — заверил активист на свой странице в Facebook.