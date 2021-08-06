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Жизнь

Мешок героина пытался продать сибиряк в Алтайском крае

Житель Кемеровской области предстанет перед судом за хранение и сбыт героина в Алтайском крае, сообщает региональная ФСБ.

Героин пытался продать в Алтайском крае житель Новокузнецка.
Героин пытался продать в Алтайском крае житель Новокузнецка.
УФСБ по Алтайскому краю.

46-летнего кемеровчанина задержали в Ельцовском районе — на границе с Кемеровской областью.

«Задержан в момент совершения сделки по продаже около 1 кг героина. Партию наркотика обвиняемый оценил в 20 тысяч долларов США», — рассказали в ведомстве.

В Новокузнецке в доме сибиряка обнаружили еще три свертка с героиносодержащей смесью массой более 1,2 кг.

Вину мужчина признал полностью. Ему грозит до 20 лет лишения свободы за «хранение и сбыт наркотических средств в особо крупном размере».

Ранее иностранных наркодилеров поймали и отдали под суд в Алтайском крае.

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