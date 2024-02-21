Местами до -41. Какая погода будет в Алтайском крае 21 февраля

Погода в Алтайском крае
Температура ночью составит -30,-35 гр., местами до -41 гр. Температура днем -20,-25 гр.
Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменный 2-7 м/с.
Погода в Барнауле
Температура ночью: -33,-35 гр. Температура днем: -20,-22 гр.
Без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах местами гололедица.
Ветер переменный 2-7 м/с.
Ранее сообщалось, что крепкие морозы обосновались в Алтайском крае.
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