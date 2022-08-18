Место не для детских игр. Чем опасен стадион на территории барнаульской школы-интерната

Стадион барнаульской школы-интерната № 5 на ул. Солнечная поляна, 17 находится в ужасающем состоянии. На это обратили внимание читатели altapress.ru. Мы отправили нашего корреспондента посмотреть, как выглядит сейчас спортплощадка и почему на ней собираются маргиналы, а спортсмены не собираются.

Как площадка выглядит сейчас

Пришкольная территория немаленькая. На въезде разбитый асфальт, от которого местами остались только обломки. Вокруг здания асфальт также требует ремонта.

Теперь про сам стадион. Кажется, что это популярное место не для бегунов, а, судя по осколкам бутылок, для шумных компаний. Но иногда здесь все же бывают и дети — катаются на скейтборде, занимаются джоггингом.

Конец спорту

Корреспондент решил обойти стадион вокруг. Через (асфальтовое!) покрытие беговой дорожки пробиваются корни деревьев, которые создают неровности. Дорожка вся в выбоинах. Здесь опасно даже ходить спокойным шагом.

Стадион на территории барнаульской школы-интерната № 5. Altapress.ru.

Одна из собеседниц altapress.ru рассказала, что раньше она тренировалась здесь по утрам. Но однажды запнулась и повредила колено осколком бутылки. Спорт пришлось оставить.

Что говорят в школе-интернате

Мы позвонили директору, чтобы узнать планируется ли благоустроить спортплощадку. Женщина по телефону не сообщила свое имя, но пристыдила нас, мол, зачем мы поднимаем эту проблему. Якобы в Барнауле много других школ с неблагоустроенными стадионами. И не надо писать про интернат. Но потом сказала, территорию все же будут ремонтировать. Сроки не уточнила.