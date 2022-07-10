10 июля
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Жизнь

Названы сроки завершения благоустройства части набережной Речного вокзала в Барнауле

Благоустройство части набережной Оби в Барнауле планируется завершить к середине августа. Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

В Барнауле продолжается благоустройство набережной Оби
В Барнауле продолжается благоустройство набережной Оби
barnaul.org

9 июля работы проинспектировал глава Барнауле Вячеслав Франк и еще несколько барнаульских чиновников, в том замглавы города Антон Шеломенцев и председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

К настоящему момент демонтировано старое асфальтовое покрытие и уложено новое. В настоящее время ведутся работы по устройству каркаса подпорной стенки. Вскоре подрядчик уложит плиточное покрытие и смонтирует освещение.

Антон Шеломенцев обратил внимание, что часть территории набережной находится в аренде у собственника здания бывшего Речного вокзала и поэтому согласно российскому законодательству не может быть реконструирована за счет бюджетных средств.

Вячеслав Франк поручил проработать этот вопрос с арендатором. Глава города подчеркнул, что подобные нюансы не должны отразиться на общем виде Набережной.

Также на набережной Речного вокзала будут установлены скамейки, лежаки и урны. На северном входе и на южной границе участка будет предусмотрена установка трех велопарковок.

На благоустройство набережной по нацпроекту «Жилье и городская среда» предусмотрено более 15 млн. рублей. Всего на благоустройство набережной Речного вокзала и парка «Юбилейный» выделено почти 100 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в осенний период на территории запланирована посадка порядка 20 деревьев, среди которых ивы, яблони, клены, липы.

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