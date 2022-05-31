В Барнауле кипит благоустройство набережной Оби

Всего в ближайшее время для подпорной стенки установят более 30 свай. Также продолжается разбивка участка для устройства асфальтобетонного покрытия.
Затем рабочие приступят к обустройству пешеходных дорожек, займутся ремонтом и благоустройством существующей подпорной стены.
Еще на набережной планируется поставить скамейки, лежаки, урны, освещение. На северном входе и на южной границе участка будет три велопарковки.
Обещают не забыть и про зелень: осенью планируется высадить около двух десятков деревьев, среди которых ивы, яблони, клены и липы.
На благоустройство набережной выделили более 15 млн рублей.
Напомним, территория, которую облагораживают сейчас, относится к муниципальной собственности. Эта зона начинается через 50 метров от опор моста до выхода на троллейбусную остановку.