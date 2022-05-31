31 мая
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Недвижимость

В Барнауле кипит благоустройство набережной Оби

На ранее неблагоустроенной части набережной Оби на Речном вокзале в Барнауле кипит работа. Подрядчик СК «Город» монтирует сваи будущей подпорной стенки, рассказали в администрации краевой столицы.

Проект благоустройства набережной Оби в Барнауле.
Проект благоустройства набережной Оби в Барнауле.
barnaul.org

Всего в ближайшее время для подпорной стенки установят более 30 свай. Также продолжается разбивка участка для устройства асфальтобетонного покрытия.

Затем рабочие приступят к обустройству пешеходных дорожек, займутся ремонтом и благоустройством существующей подпорной стены.

Еще на набережной планируется поставить скамейки, лежаки, урны, освещение. На северном входе и на южной границе участка будет три велопарковки.

Обещают не забыть и про зелень: осенью планируется высадить около двух десятков деревьев, среди которых ивы, яблони, клены и липы.

На благоустройство набережной выделили более 15 млн рублей.

Проект благоустройства набережной Оби в Барнауле.
Проект благоустройства набережной Оби в Барнауле.
barnaul.org

Напомним, территория, которую облагораживают сейчас, относится к муниципальной собственности. Эта зона начинается через 50 метров от опор моста до выхода на троллейбусную остановку.

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