18 мая
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Жизнь

В Барнауле приступили к благоустройству набережной Речного вокзала

В Барнауле начали проводить работы по благоустройству набережной Речного вокзала.

В Барнауле приступили к благоустройству набережной Речного вокзала
В Барнауле приступили к благоустройству набережной Речного вокзала
barnaul.org

Сейчас рабочие выполняют разбивку участка и демонтируют асфальтовое покрытие, затем будут обустраивать пешеходные дорожки, ремонтировать существующую подпорную стену.

Также на набережной Речного вокзала будут установлены скамейки, лежаки, урны, проведены линии наружного освещения. На северном входе и на южной границе участка будет предусмотрена установка трех велопарковок, пишет городская администрация.

В осенний период запланирована посадка порядка 20 деревьев, среди которых ивы, яблони, клены, липы.

На благоустройство набережной по нацпроекту «Жилье и городская среда» предусмотрено более 15 млн. рублей.

Всего на благоустройство набережной Речного вокзала и парка «Юбилейный» выделено почти 100 млн рублей.

Ранее стало известно, что на Речном вокзале пытаются продать известное кафе «Парус».

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