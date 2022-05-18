В Барнауле приступили к благоустройству набережной Речного вокзала

Сейчас рабочие выполняют разбивку участка и демонтируют асфальтовое покрытие, затем будут обустраивать пешеходные дорожки, ремонтировать существующую подпорную стену.
Также на набережной Речного вокзала будут установлены скамейки, лежаки, урны, проведены линии наружного освещения. На северном входе и на южной границе участка будет предусмотрена установка трех велопарковок, пишет городская администрация.
В осенний период запланирована посадка порядка 20 деревьев, среди которых ивы, яблони, клены, липы.
На благоустройство набережной по нацпроекту «Жилье и городская среда» предусмотрено более 15 млн. рублей.
Всего на благоустройство набережной Речного вокзала и парка «Юбилейный» выделено почти 100 млн рублей.
Ранее стало известно, что на Речном вокзале пытаются продать известное кафе «Парус».