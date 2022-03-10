В Барнауле рядом с будущей стройкой хотят продать известное кафе с «морским» названием

Для кафе «Парус», расположенном на берегу Оби (пл. Баварина, 2-а), вновь ищут нового хозяина . Объявление об этом появилось на сайте «Авито». В нем сказано, что недвижимость, которую оценили в 40 млн рублей, можно переоборудовать в круглогодичную баню.

Двухэтажное здание с открытой террасой на крыше, продают не первый раз. Оно уже появлялось на сайте недвижимости в прошлом году. С тех пор ничего не изменилось, даже цена. «Парус"площадью 770 кв м готовы отдать новому владельцу за 40 млн рублей.

В объявлении сказано, что в здании с витражными окнами есть оборудование для кафе, уличный мангал, мебель, сцена с аппаратурой, кухня и несколько уборных.

К «Парусу» прилагается 120 кв. м открытого пространства со стороны Оби. Размер всего земельного участка под недвижимостью составляет 12 соток. Он находится в аренде, заключенной на 49 лет.

В Барнауле за 40 млн рублей продается речное кафе «Парус». «Авито».

Автор уточняет, что в здание хорошо впишется банный комплекс для круглогодичного использования.

Напомним, неподалеку от «Паруса» располагается здание речного вокзала. Его, как и большой участок под ним был выкуплен под строительство многофункциональный комплекс с двумя небоскребами, который будет возводить партнер «Селфа» компания «ВиСКью».