Место ненужных людей? Александр Терентьев инициирует прокурорскую проверку условий проживания инвалидов и пенсионеров в пансионате Топчихинского района

Жители Топчихинского района обратились в местное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ с просьбой защитить права инвалидов и пенсионеров, которые проживают в специальном учреждении в «ужасных» условиях. Социалисты съездили к ним «в гости», чтобы лично убедиться в правдивости информации.

Учреждение находится в с. Труд Топчихинского района, в нем находятся (со слов работников) 76 постояльцев — люди преклонного возраста, инвалиды, некоторые не могут самостоятельно себя обслуживать. «Картина увиденного сразу дала название „место ненужных людей“. Это ужасающе-удручающее выживание людей, по-другому не назовешь», — пишут партийцы в обращении к депутату Госдумы, лидеру регионального отделения СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ в Алтайском крае Александру Терентьеву. По их словам, постояльцы, которые сами себя обслуживать не могут, по-видимому, не обслуживаются и работниками пансионата. Матрацы на кроватях грязные и мокрые, простыней, пододеяльников и наволочек, а у некоторых и подушек, нет. Некоторые постояльцы просто накрыты куртками.

На вопрос, сколько раз лежачим меняются памперсы, ответили — 2 раза в сутки. Но в наличии оказалось около 20 штук, а нуждающихся 28 человек. То есть даже на одну замену всем не хватит. Удивило социалистов и меню постояльцев — ничего мясного на обеденном столе не было.

Экскурсию по учреждению, которым явно заинтересуются правоохранительные органы, куда уже отправлен Александром Терентьевым депутатский запрос, проводила, как она себя назвала, волонтер, у которой, как оказалось, даже нет медицинского образования.

Топчихинские социалисты выяснили, что руководителем данного учреждения является гражданин, осужденный в 2023 году по ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета) и ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба) и приговоренный к трем годам условно.

Вскрывшиеся обстоятельства очень насторожили местных партийцев, понимая всю серьезность ситуации, они решили подключить к решению проблемы депутата Госдумы. Запрос в прокуратуру края был направлен незамедлительно. Александр Терентьев взял ситуацию на особый контроль.