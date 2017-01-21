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Метель и холод — не помеха: как история железной дороги заставила барнаульцев забыть о непогоде

19 января десятки жителей города пришли на экскурсию, чтобы узнать о происхождении алтайской железной дороги. Вместе с детьми они час простояли на морозе, а затем прошли по заснеженному перрону от здания старого вокзала до выставочного центра. О том как это было — в фоторепортаже altapress.ru.

Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева

Экскурсию посвятили 105-й годовщине железных дорог на Алтае и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Историк Данил Дегтярев рассказал о том, как в городе появилась железная дорога. Оказалось, что барнаульский вокзал мог стоять в другом месте.

Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева

Строительство железной дороги, которое началось в 1912 году, спровоцировало споры по поводу того, где должен располагаться мост через Обь.

Один из вариантов — там, где он находится сейчас. Плюс железной дороги, которая проходит по окраине города — нет нужды сносить жилые постройки. Однако в том месте, где мост переходит Обь — крутой и обрывистый берег, поэтому предстояли большие строительные работы.

Второй вариант — построить там, где сейчас проходит новый мост. Минус в том, что надо было спустить пруд и снести большое количество строений.

Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева

Сторонники «южного варианта» пугали барнаульцев тем, что если построить железную дорогу ниже города, то насыпь будет делать подпор реки и в Барнауле начнутся наводнения. «Самое интересное, что этот прогноз не сбылся. Строительство никак не повлияло на гидрологию реки.

Зато когда построили новый мост через Обь, тогда и начались наводнения в Затоне», — рассказывает Дегтярев.

Экскурсия закончилась в музее. Там барнаульцам показали макет разреза кабины паровоза, а также модели железнодорожной техники.

Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева
Экскурсия по железной дороге.
Экскурсия по железной дороге.
Ирина Пергаева

Барнаулец Дмитрий привел на экскурсию своего маленького сынишку, на вид ему было года три. На вопрос, почему его заинтересовала экскурсия, он ответил так: «Мы стараемся водить сына по таким мероприятиям. Ему интересно все пощупать, потрогать. Делаем акцент на всестороннее развитие».

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