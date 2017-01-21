Экскурсию посвятили 105-й годовщине железных дорог на Алтае и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Историк Данил Дегтярев рассказал о том, как в городе появилась железная дорога. Оказалось, что барнаульский вокзал мог стоять в другом месте.
Строительство железной дороги, которое началось в 1912 году, спровоцировало споры по поводу того, где должен располагаться мост через Обь.
Один из вариантов — там, где он находится сейчас. Плюс железной дороги, которая проходит по окраине города — нет нужды сносить жилые постройки. Однако в том месте, где мост переходит Обь — крутой и обрывистый берег, поэтому предстояли большие строительные работы.
Второй вариант — построить там, где сейчас проходит новый мост. Минус в том, что надо было спустить пруд и снести большое количество строений.
Сторонники «южного варианта» пугали барнаульцев тем, что если построить железную дорогу ниже города, то насыпь будет делать подпор реки и в Барнауле начнутся наводнения. «Самое интересное, что этот прогноз не сбылся. Строительство никак не повлияло на гидрологию реки.
Зато когда построили новый мост через Обь, тогда и начались наводнения в Затоне», — рассказывает Дегтярев.
Экскурсия закончилась в музее. Там барнаульцам показали макет разреза кабины паровоза, а также модели железнодорожной техники.
Барнаулец Дмитрий привел на экскурсию своего маленького сынишку, на вид ему было года три. На вопрос, почему его заинтересовала экскурсия, он ответил так: «Мы стараемся водить сына по таким мероприятиям. Ему интересно все пощупать, потрогать. Делаем акцент на всестороннее развитие».